Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,209687 -1,96 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053596 -0,97 İstanbul Portföy Yab. (G.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,209687 -1,96
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053596 -0,97
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033536 -0,93
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027659 -0,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,796294 -0,56
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008330 -3,35
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,735131 -0,88
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,486267 -0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031428 -5,38
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,052616 -4,07
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,667942 -3,72
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,798011 -3,45
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,882586 -3,26
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,387729 -2,20
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,051921 -1,51
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,242821 -1,14
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040656 -1,10
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,484162 -0,98
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,034401 -4,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,390932 -4,54
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,017706 -4,41
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,307907 -1,38
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041467 -1,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,380733 -1,64
TEB Portföy Altın Fonu 0,074380 -1,44
Deniz Port. Altın Fonu 0,038074 -1,43
Ak Portföy Altın Fonu 0,070247 -1,43
Garanti Portföy Altın Fonu 0,086557 -1,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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