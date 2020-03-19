Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051563
|-3,79
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066550
|-3,44
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,162228
|-3,39
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,056655
|-3,38
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,134407
|-3,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007243
|-13,05
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,103010
|-5,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017481
|-4,95
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029373
|-4,00
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,024697
|-3,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,021640
|-7,69
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,851755
|-5,51
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034062
|-5,21
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,056570
|-5,14
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065059
|-4,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,078181
|-2,94
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039817
|-2,06
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,018050
|-1,90
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,459144
|-1,69
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006427
|-1,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,579497
|-2,26
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,408614
|-1,91
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,120805
|-1,71
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024064
|-1,30
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,008570
|-0,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,347948
|-5,94
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,754820
|-2,11