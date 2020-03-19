Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051563 -3,79 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066550 -3,44 Yapı Kredi Port.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051563 -3,79
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066550 -3,44
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,162228 -3,39
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,056655 -3,38
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,134407 -3,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007243 -13,05
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,103010 -5,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017481 -4,95
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029373 -4,00
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,024697 -3,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021640 -7,69
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,851755 -5,51
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034062 -5,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056570 -5,14
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065059 -4,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,078181 -2,94
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039817 -2,06
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,018050 -1,90
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,459144 -1,69
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006427 -1,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,579497 -2,26
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,408614 -1,91
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,120805 -1,71
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024064 -1,30
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,008570 -0,90
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,347948 -5,94
QNB Finans Portföy Altın BYF 27,754820 -2,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:24 Kaynak: AA

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