Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051563 -3,79 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066550 -3,44 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,162228 -3,39 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,056655 -3,38 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,134407 -3,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007243 -13,05 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,103010 -5,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017481 -4,95 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029373 -4,00 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,024697 -3,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021640 -7,69 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,851755 -5,51 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034062 -5,21 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056570 -5,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065059 -4,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,078181 -2,94 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039817 -2,06 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,018050 -1,90 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,459144 -1,69 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006427 -1,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,579497 -2,26 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,408614 -1,91 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,120805 -1,71 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024064 -1,30 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,008570 -0,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,347948 -5,94 QNB Finans Portföy Altın BYF 27,754820 -2,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)