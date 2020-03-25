Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,030591
|-2,51
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,049764
|-1,89
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|622,788317
|-1,71
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,134181
|-1,53
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044506
|-1,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030971
|-0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,004711
|-1,57
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,078691
|-0,96
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,376325
|-0,84
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,020667
|-0,27
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029000
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,569770
|-1,91
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023976
|-1,42
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,393988
|-1,28
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,111055
|-1,26
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018522
|-0,09