Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030591 -2,51 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,049764 -1,89 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 622,788317 -1,71 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,134181 -1,53 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044506 -1,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030971 -0,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,004711 -1,57 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,078691 -0,96 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,376325 -0,84 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,020667 -0,27 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029000 -0,01 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,569770 -1,91 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023976 -1,42 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,393988 -1,28 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,111055 -1,26 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018522 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)