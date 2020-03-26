Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044256 -0,56
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 620,141404 -0,43
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,024404 -0,27
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,675581 -0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017322 -2,10
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029594 -1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060811 -0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,910267 -2,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041512 -1,99
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080750 -1,68
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,268180 -1,68
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041617 -1,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,039320 -0,32
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,001544 -0,32
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110099 -0,29
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032288 -0,29
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,033867 -0,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,368696 -1,06
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,544015 -1,00
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023820 -0,65
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,105318 -0,52
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,253067 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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