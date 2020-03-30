Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052656
|-1,82
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049897
|-0,40
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028811
|-0,40
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,125801
|-0,31
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068748
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007239
|-3,95
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,289190
|-2,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017202
|-2,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029809
|-1,64
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030990
|-1,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,022856
|-5,15
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,024915
|-4,74
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|12,800486
|-4,71
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,772665
|-4,43
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,193432
|-4,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,517269
|-3,62
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006908
|-2,11
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,141136
|-1,97
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,030372
|-1,88
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,456146
|-1,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,512274
|-2,27
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,153342
|-2,26
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,147941
|-1,60
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023936
|-0,39
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,560443
|-0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,467556
|-0,19