Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019074
|-0,32
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,222678
|-0,14
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|631,997814
|-0,13
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,602634
|-0,10
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,554241
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029839
|-0,62
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062248
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,488162
|-0,54
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072949
|-0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032175
|-0,07
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,038688
|-0,04
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,109917
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019969
|-0,04
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,037094
|-0,03
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027617
|-0,01
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,587562
|-0,01
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018558
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|30,375224
|-0,78