Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|634,215423
|-1,33
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,099916
|-0,87
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027688
|-0,75
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,083641
|-0,69
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,165687
|-0,56
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,510342
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033952
|-1,51
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041276
|-1,03
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080044
|-1,03
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,148337
|-1,02
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,525756
|-0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,012666
|-1,24
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,080361
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,454676
|-0,74
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018007
|-0,63
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019048
|-0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,166531
|-0,51
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,170435
|-0,48
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,844529
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|30,441213
|-0,11