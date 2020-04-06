Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,541816
|-1,51
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,217996
|-1,41
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,771252
|-1,33
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,048469
|-0,85
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,066394
|-0,83
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,326370
|-0,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031665
|-0,45
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,552388
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,063701
|-0,31
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,804835
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038823
|-1,40
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043308
|-1,30
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071761
|-1,25
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,662364
|-1,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079286
|-0,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017886
|-0,67
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,379675
|-0,65
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,018431
|-0,64
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,024425
|-0,61
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,172153
|-0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,452067
|-0,30
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,130548
|-0,17
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,634986
|-0,12