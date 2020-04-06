Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541816 -1,51 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217996 -1,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,771252 -1,33 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048469 -0,85 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,066394 -0,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,326370 -0,66 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031665 -0,45 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,552388 -0,33 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063701 -0,31 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,804835 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038823 -1,40 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043308 -1,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071761 -1,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,662364 -1,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079286 -0,95 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017886 -0,67 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,379675 -0,65 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,018431 -0,64 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,024425 -0,61 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,172153 -0,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,452067 -0,30 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,130548 -0,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,634986 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)