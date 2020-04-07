Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027158
|-1,11
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,048056
|-0,85
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,049936
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,163338
|-0,75
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,067293
|-0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008583
|-3,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,079178
|-1,08
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,374091
|-0,40
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,109661
|-0,27
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032175
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,014963
|-0,03
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019990
|-0,01