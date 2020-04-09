Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,544445 -0,15
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218948 -0,14
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,679091 -0,07
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018907 -0,06
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,028959 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018797 -0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,080823 -1,25
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,994056 -0,23
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018091 -0,23
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019763 -0,17
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040987 -0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,088622 -0,66
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,039486 -0,13
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,025896 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024737 -0,43
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,589065 -0,04
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027654 -0,03
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018601 -0,02
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,684278 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,301231 -1,31
QNB Finans Portföy Altın BYF 31,927039 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:03 Kaynak: AA

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