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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
6 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: (Not: An Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051833 -0,31 Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: An
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051833
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,173727
|-0,26
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,204511
|-0,19
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549279
|-0,10
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,186671
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007989
|-3,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,374791
|-0,41
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,428976
|-0,21
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,038758
|-0,07
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,025959
|-0,07
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029393
|-0,06
aliz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:56 Kaynak: AA
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