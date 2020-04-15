Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: (Not: An Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051833 -0,31 Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

(Not: An Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051833 -0,31 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,173727 -0,26 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,204511 -0,19 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549279 -0,10 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,186671 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007989 -3,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,374791 -0,41 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,428976 -0,21 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,038758 -0,07 İş Portföy Tema Değ. Fon 0,025959 -0,07 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029393 -0,06 aliz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) aliz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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