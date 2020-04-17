Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056031
|-0,75
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,542316
|-0,48
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,218768
|-0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,774987
|-0,29
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018895
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,316474
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,863391
|-0,97
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037614
|-0,86
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,266692
|-0,45
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,524962
|-0,21
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|32,985897
|-0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,383001
|-0,59
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,042386
|-0,21
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,021326
|-0,19
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,418160
|-0,18
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,356662
|-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)