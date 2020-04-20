Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029417-0,10 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF665,204105-0,06 Strateji Portföy Borç.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029417-0,10
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF665,204105-0,06
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,018889-0,03
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,774808-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034008-1,31
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007558-0,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,007627-0,59
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,454776-0,19
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,022307-0,14
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032203-0,10
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,109884-0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,050490-1,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,570902-1,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,482989-1,12
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,550482-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF33,452709-2,15
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,102251-1,63
HSBC Portföy Altın Fonu3,219658-1,51
İş Portföy Altın Fonu0,041462-1,40
Fiba Portföy Altın Fonu0,031747-1,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:44 Kaynak: AA

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