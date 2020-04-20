Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029417-0,10 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF665,204105-0,06 Strateji Portföy Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029417 -0,10 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 665,204105 -0,06 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018889 -0,03 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,774808 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034008 -1,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007558 -0,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007627 -0,59 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,454776 -0,19 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022307 -0,14 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032203 -0,10 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,109884 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050490 -1,28 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,570902 -1,16 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,482989 -1,12 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,550482 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 33,452709 -2,15 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,102251 -1,63 HSBC Portföy Altın Fonu 3,219658 -1,51 İş Portföy Altın Fonu 0,041462 -1,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031747 -1,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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