Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029417
|-0,10
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|665,204105
|-0,06
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018889
|-0,03
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,774808
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034008
|-1,31
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007558
|-0,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007627
|-0,59
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,454776
|-0,19
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022307
|-0,14
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032203
|-0,10
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,109884
|-0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050490
|-1,28
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,570902
|-1,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,482989
|-1,12
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,550482
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,452709
|-2,15
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,102251
|-1,63
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,219658
|-1,51
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041462
|-1,40
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031747
|-1,35