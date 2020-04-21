Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,418947 -0,29 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073628 -0,10 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056808 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007106 -5,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018422 -1,70 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068655 -0,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034388 -0,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033911 -0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071561 -1,72 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,670137 -1,42 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026477 -0,74 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081313 -0,67 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051645 -0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,150251 -2,28 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,360823 -0,38 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022265 -0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050042 -0,89 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,470877 -0,82 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,558287 -0,80 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024867 -0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,045957 -0,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,089901 -0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053359 -0,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,104471 -0,90 Ak Portföy Altın Fonu 0,084642 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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