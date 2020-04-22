Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034197
|-0,73
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,404183
|-0,61
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056562
|-0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005628
|-20,80
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017567
|-4,64
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,608786
|-2,98
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,697917
|-0,64
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,494984
|-0,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|85,793347
|-3,24
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,050015
|-3,16
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042033
|-2,82
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,069828
|-2,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,079396
|-2,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,335972
|-1,83
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,136618
|-1,19
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,622977
|-0,92
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045164
|-0,73
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,107330
|-0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,741552
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,750573
|-2,97
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,663480
|-0,10