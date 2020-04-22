Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034197 -0,73 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,404183 -0,61 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056562 -0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005628 -20,80 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017567 -4,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,608786 -2,98 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,697917 -0,64 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,494984 -0,56 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,793347 -3,24 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,050015 -3,16 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042033 -2,82 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,069828 -2,42 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079396 -2,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,335972 -1,83 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,136618 -1,19 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,622977 -0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045164 -0,73 ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,107330 -0,60 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,741552 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,750573 -2,97 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,663480 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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