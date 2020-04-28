Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033265
|-0,67
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,379600
|-0,15
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073519
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,005191
|-8,30
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016763
|-3,71
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035215
|-0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051735
|-0,57
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,513411
|-0,56
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,604233
|-0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047405
|-0,58
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055048
|-0,58
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042383
|-0,58
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,092773
|-0,58
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,291477
|-0,58