Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033265 -0,67 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,379600 -0,15 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073519 -0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005191 -8,30 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016763 -3,71 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035215 -0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051735 -0,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,513411 -0,56 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,604233 -0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,047405 -0,58 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055048 -0,58 İş Portföy Altın Fonu 0,042383 -0,58 TEB Portföy Altın Fonu 0,092773 -0,58 HSBC Portföy Altın Fonu 3,291477 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)