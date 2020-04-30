Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|667,807502
|-0,67
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030783
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,182352
|-0,23
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588734
|-0,22
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835447
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034991
|-0,30
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,597527
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|67,520658
|-0,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,472438
|-0,50
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,093144
|-0,30
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,462941
|-0,19
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,088910
|-0,17
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,026709
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,503543
|-0,30
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051394
|-0,30
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,593951
|-0,29
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,838173
|-0,06
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,195101
|-0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,851151
|-0,64
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,265811
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,054663
|-0,32
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032272
|-0,32
|İş Portföy Altın Fonu
|0,042092
|-0,31