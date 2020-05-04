Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069066
|-1,91
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,720519
|-1,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,770304
|-0,81
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,738840
|-0,73
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,532181
|-0,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026530
|-5,25
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,434133
|-4,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,072645
|-3,87
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,051347
|-3,59
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081983
|-3,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,939152
|-1,16
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,087709
|-0,48
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,019908
|-0,45
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020102
|-0,20
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,656602
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,454899
|-1,77
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,831331
|-1,11
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,374018
|-0,83
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,949193
|-0,16
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025404
|-0,04