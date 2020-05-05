Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057831
|-2,14
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030743
|-0,69
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024906
|-0,49
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,054376
|-0,39
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588275
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,698185
|-2,60
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,913779
|-0,54
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017260
|-0,28
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,715917
|-0,27
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,528581
|-0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,079069
|-4,65
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038110
|-3,78
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,433849
|-2,82
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,946812
|-2,77
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,283506
|-2,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,174196
|-5,36
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,628707
|-1,68
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,278723
|-1,46
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046030
|-1,34
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,021941
|-0,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,787595
|-2,39
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,348696
|-1,84
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,430041
|-1,71
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,940466
|-0,45
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018914
|-0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,952286
|-1,53
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,092540
|-0,08
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047283
|-0,08
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,107470
|-0,08
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,087101
|-0,08