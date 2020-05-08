Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576861 -0,90 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230006 -0,77 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821435 -0,70 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 686,840170 -0,56 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,913602 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006184 -0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064476 -0,47 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,021782 -0,42 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031516 -0,41 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018558 -0,41 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,089472 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,465011 -0,44 Aura Portföy Değ. Fon 0,704517 -0,37 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019290 -0,37 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,492951 -0,30 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 81,880320 -0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,800946 -0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)