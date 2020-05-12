Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059217 -0,74 QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059217 -0,74 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 679,268273 -0,55 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075718 -0,28 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,704979 -0,25 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051377 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006248 -2,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035619 -1,12 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035517 -0,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070905 -0,50 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029202 -0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027534 -1,07 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044052 -0,60 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032604 -0,60 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056134 -0,48 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,952479 -0,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,526951 -0,58 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,179346 -0,47 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007899 -0,39 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,468331 -0,36 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045820 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051855 -1,41 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,606204 -1,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,515678 -1,36 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025465 -0,56 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,671463 -0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 34,245860 -1,76 HSBC Portföy Altın Fonu 3,294697 -1,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,857779 -1,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032550 -1,50 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055150 -1,49 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti

Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu

Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş

İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu

Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi

Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı

Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor

Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi

IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek

Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor

PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek