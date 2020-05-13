Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 671,770841 -1,10 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075188 -0,70 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058861 -0,60 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,051166 -0,41 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,075677 -0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006106 -2,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017898 -1,74 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069836 -1,51 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035271 -0,98 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035190 -0,92 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,006915 -2,77 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074131 -2,74 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053575 -2,44 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083530 -1,95 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027147 -1,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,169082 -0,87 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022733 -0,38 Aura Portföy Değ. Fon 0,700824 -0,31 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,466129 -0,15 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019720 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025286 -0,70 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,653842 -0,66 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,859393 -0,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051556 -0,58 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,597374 -0,55 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 3,273563 -0,64 İş Portföy Altın Fonu 0,042233 -0,61 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054817 -0,60 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032355 -0,60 TEB Portföy Altın Fonu 0,092317 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)