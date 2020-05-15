Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030663
|-1,72
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,446183
|-1,71
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,053946
|-1,40
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,181354
|-1,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,034284
|-1,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,669013
|-2,02
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017481
|-1,03
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028586
|-0,84
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,723195
|-0,46
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034786
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037047
|-2,91
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041865
|-2,65
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,554166
|-2,28
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,082684
|-2,21
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042347
|-2,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,162957
|-3,99
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,088204
|-1,44
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,612923
|-1,13
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045650
|-0,94
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,342167
|-0,89
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,415178
|-1,67
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,903904
|-0,82
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,627196
|-0,58
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,833308
|-0,44
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025090
|-0,32