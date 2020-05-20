Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|660,692935
|-0,52
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050275
|-0,38
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,073647
|-0,36
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,551674
|-0,31
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,755409
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035423
|-0,26
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,140879
|-0,53
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029109
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024756
|-0,59
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,593845
|-0,57
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,802728
|-0,46
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,186476
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,174163
|-0,82