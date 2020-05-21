Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 651,228353 -1,43 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050074 -0,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,073499 -0,20 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 7,541033 -0,14 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,746920 -0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035213 -0,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,068372 -0,51 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028448 -0,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034670 -0,31 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,946833 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,157079 -0,38 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052644 -0,15 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,669774 -0,15 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032435 -0,15 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,092210 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111054 -0,63 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032956 -0,48 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022576 -0,44 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,137174 -0,32 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,108807 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051205 -1,65 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,587009 -1,60 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,992684 -1,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,496876 -1,55 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024550 -0,83 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,091575 -1,70 İş Portföy Altın Fonu 0,041905 -1,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032090 -1,69 Deniz Port. Altın Fonu 0,046806 -1,68 Ak Portföy Altın Fonu 0,086289 -1,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak

İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında

Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu

Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi

Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü

Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek

Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak

ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı

Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi

Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor

Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor