Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 650,351100 -0,55 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,764513 -0,44 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,320927 -0,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,050180 -0,33 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,310470 -0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006910 -3,61 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033650 -3,36 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018073 -0,18 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,002761 -0,14 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,602351 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,236795 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007998 -0,68 HSBC Portföy Değ. Fon 104,864168 -0,46 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,088703 -0,32 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,661517 -0,26 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022539 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,545859 -2,03 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,049910 -2,02 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,968746 -2,00 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,460532 -1,93 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024598 -0,97 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,010389 -2,65 QNB Finans Portföy Altın BYF 32,951987 -2,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,052937 -2,17 HSBC Portföy Altın Fonu 3,163078 -2,15 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031249 -2,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)