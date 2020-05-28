Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|650,351100
|-0,55
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,764513
|-0,44
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,320927
|-0,33
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050180
|-0,33
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,310470
|-0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006910
|-3,61
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033650
|-3,36
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018073
|-0,18
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,002761
|-0,14
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,602351
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,236795
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007998
|-0,68
|HSBC Portföy Değ. Fon
|104,864168
|-0,46
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,088703
|-0,32
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,661517
|-0,26
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022539
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,545859
|-2,03
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049910
|-2,02
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,968746
|-2,00
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,460532
|-1,93
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024598
|-0,97
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,010389
|-2,65
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,951987
|-2,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,052937
|-2,17
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,163078
|-2,15
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031249
|-2,11