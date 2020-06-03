Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 646,912740 -1,04 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595641 -0,47 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,843208 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236630 -0,37 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030548 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069797 -0,10 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,028717 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,190480 -0,72 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,736747 -0,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,111299 -0,74 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033015 -0,61 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008063 -0,54 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,895776 -0,22 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,161130 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024764 -0,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,050961 -0,22 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,607246 -0,20 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,989509 -0,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,813255 -0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,585750 -1,82 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,460279 -1,07 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,623348 -1,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054073 -0,29 HSBC Portföy Altın Fonu 3,230232 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)