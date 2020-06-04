Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,074144
|-0,42
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026805
|-0,16
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025432
|-0,12
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,050560
|-0,11
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,050162
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033646
|-3,22
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007561
|-0,64
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018672
|-0,19
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069682
|-0,16
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035312
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,183573
|-0,32
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,029338
|-0,18
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,736162
|-0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008003
|-0,74
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110788
|-0,46
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032881
|-0,41
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,780648
|-0,31
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022568
|-0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049994
|-1,90
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,548758
|-1,77
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,972192
|-1,75
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,465164
|-1,69
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024620
|-0,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|24,822044
|-2,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|36,652165
|-2,58
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|32,627194
|-2,49
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053010
|-1,97
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031308
|-1,94