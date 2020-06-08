Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,074202 -0,19 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595322 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033167 -1,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,157957 -0,92 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,087798 -0,62 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,737339 -0,45 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036057 -0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007989 -0,41 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110702 -0,35 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,163892 -0,28 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032818 -0,15 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 36,810420 -0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,052639 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,662254 -2,02 QNB Finans Portföy Altın BYF 32,534455 -1,63 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,564825 -1,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)