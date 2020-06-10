Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592365 -0,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843720 -0,37 Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592365 -0,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,843720 -0,37 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032940 -0,37 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056743 -0,33 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189484 -0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019068 -0,68 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,806777 -0,27 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035858 -0,18 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,992249 -0,17 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,988494 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,395369 -0,99 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029324 -0,99 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064000 -0,98 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035023 -0,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,080474 -0,89 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,406987 -1,21 HSBC Portföy Değ. Fon 106,284301 -0,46 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,707493 -0,39 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,296465 -0,38 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,038493 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,043832 -0,23 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,488088 -0,22 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028249 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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