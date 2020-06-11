Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062673
|-0,85
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,668972
|-0,64
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038352
|-0,24
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032894
|-0,14
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,476473
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,978867
|-0,32
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,028960
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,079707
|-0,95
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,042330
|-0,68
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,089708
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,391728
|-0,14
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,718881
|-0,10
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032881
|-0,09
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,182085
|-0,06
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,039409
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,053049
|-0,10
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020498
|-0,03
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028242
|-0,02
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019196
|-0,02
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,740834
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,456094
|-0,10
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,349594
|-0,05