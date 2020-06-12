Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061810
|-1,38
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032470
|-1,29
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056134
|-1,01
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,187648
|-0,95
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,647737
|-0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007415
|-6,98
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,884948
|-3,15
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035109
|-2,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069436
|-2,06
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,788476
|-1,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,074690
|-6,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|94,994512
|-4,92
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085307
|-4,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,055174
|-4,80
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028054
|-4,60
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,370947
|-3,04
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090961
|-1,01
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,026705
|-0,88
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020238
|-0,75
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,507886
|-0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,483376
|-0,65
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,642734
|-0,11
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,030507
|-0,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024955
|-0,04
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,838162
|-0,04