Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061810 -1,38 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032470 -1,29 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056134 -1,01 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,187648 -0,95 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,647737 -0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007415 -6,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,884948 -3,15 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035109 -2,12 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,069436 -2,06 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,788476 -1,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,074690 -6,29 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 94,994512 -4,92 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,085307 -4,91 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,055174 -4,80 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028054 -4,60 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,370947 -3,04 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090961 -1,01 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,026705 -0,88 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020238 -0,75 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,507886 -0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,483376 -0,65 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,642734 -0,11 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,030507 -0,10 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024955 -0,04 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,838162 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)