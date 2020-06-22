Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|657,235707
|-0,17
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,386056
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F
|0,021522
|-0,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051651
|-0,03
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596342
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070720
|-0,15
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035848
|-0,03
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,028947
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,910860
|-1,08
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,071262
|-0,43
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,169909
|-0,42
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,078419
|-0,40
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,254133
|-0,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,226823
|-1,13
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,184515
|-0,24
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|1,885188
|-0,10
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,095351
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,685742
|-0,75
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,990746
|-0,19
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,539295
|-0,16
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,580769
|-0,11
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,494381
|-0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046685
|-0,13
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106405
|-0,13
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,086047
|-0,12
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041780
|-0,12
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,036945
|-0,12