Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,958717 -0,26 Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,958717 -0,26
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189817 -0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032915 -0,20
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,379889 -0,13
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056832 -0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008223 -0,74
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,059794 -1,26
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047542 -0,89
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092574 -0,77
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,157337 -0,61
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,840503 -0,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,525250 -0,29
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110788 -0,29
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032794 -0,24
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,170847 -0,23
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092229 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025271 -0,15
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,860153 -0,08
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028287 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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