Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062154 -0,73 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062154 -0,73 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056584 -0,44 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189034 -0,41 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,372126 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007796 -5,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,912941 -2,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019552 -1,02 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035712 -0,82 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070578 -0,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077004 -2,71 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046323 -2,56 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047160 -2,56 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,726945 -2,55 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090221 -2,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,752085 -0,89 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,395827 -0,83 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050447 -0,50 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,525603 -0,47 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306610 -0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,548081 -0,47 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,701263 -0,36 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025221 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,856391 -0,13 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,140870 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,589598 -0,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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