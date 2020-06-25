Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062154 -0,73 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062154 -0,73
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056584 -0,44
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189034 -0,41
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,372126 -0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007796 -5,19
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,912941 -2,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019552 -1,02
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035712 -0,82
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070578 -0,81
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,077004 -2,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046323 -2,56
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047160 -2,56
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,726945 -2,55
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090221 -2,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,752085 -0,89
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,395827 -0,83
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050447 -0,50
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,525603 -0,47
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306610 -0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,548081 -0,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,701263 -0,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025221 -0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,856391 -0,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,140870 -0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,589598 -0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

19:03 Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar 17:47 Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 593 milyon dolara geriledi 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:53 Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:19 50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 10:55 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 388,5 liradan işlem görüyor 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
19:27
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
19:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 20:58:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]