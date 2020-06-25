Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062154
|-0,73
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032735
|-0,55
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056584
|-0,44
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189034
|-0,41
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,372126
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007796
|-5,19
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,912941
|-2,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019552
|-1,02
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035712
|-0,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070578
|-0,81
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,077004
|-2,71
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046323
|-2,56
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,047160
|-2,56
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,726945
|-2,55
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090221
|-2,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,752085
|-0,89
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,395827
|-0,83
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050447
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,525603
|-0,47
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,306610
|-0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,548081
|-0,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,701263
|-0,36
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025221
|-0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,856391
|-0,13
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,140870
|-0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,589598
|-0,56