Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061581 -0,43 QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061581 -0,43 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,847558 -0,03 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026879 -0,03 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,050229 -0,02 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,652503 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007802 -2,29 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070352 -0,63 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035553 -0,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,894049 -0,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035004 -0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076066 -2,45 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,057302 -2,05 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 98,324023 -1,72 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086854 -1,58 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028862 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,178685 -0,12 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,020586 -0,10 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,027096 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,600417 -0,60 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028204 -0,36 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,054689 -0,11 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,851592 -0,10 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052010 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,355005 -0,35 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,686778 -0,22 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,411124 -0,22 HSBC Portföy Altın Fonu 3,293576 -0,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,047505 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı

Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi

Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı

Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek

İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak

Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum

Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı

Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti

Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum