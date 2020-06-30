Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032735 -0,55 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,641585 -0,41 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056494 -0,39 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188927 -0,34 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038900 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088954 -1,85 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040633 -1,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,371083 -0,75 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091810 -0,47 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,528476 -0,21 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,023677 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,516472 -0,12 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025190 -0,11 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,558021 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)