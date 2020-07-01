Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,600540 -0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238133 -0,26
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,242729 -0,26
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026828 -0,20
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,852050 -0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007999 -0,73
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035085 -4,82
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046867 -0,95
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,170712 -0,66
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047714 -0,60
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092975 -0,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,175306 -0,31
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,526208 -0,15
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,402196 -0,08
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029187 -0,03
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,027138 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,651083 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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