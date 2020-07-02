Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026817
|-0,04
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,851788
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,882639
|-0,02
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|121,225249
|-0,01
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,873342
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,039179
|-0,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,010648
|-0,05
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,620847
|-0,04
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,853671
|-0,03
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,386894
|-0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,879524
|-2,21
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046790
|-1,94
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091229
|-1,88
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,328500
|-1,80
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|15,114163
|-1,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,500235
|-0,72
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,763293
|-0,60
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,110954
|-0,52
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050939
|-0,49
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033142
|-0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,158907
|-0,14
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028211
|-0,04
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,055556
|-0,02
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,749176
|-0,02
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019273
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,746935
|-1,25
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,517443
|-1,13
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,854447
|-0,96