Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026817 -0,04 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,851788 -0,03 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,882639 -0,02 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 121,225249 -0,01 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,873342 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,039179 -0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,010648 -0,05 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,620847 -0,04 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,853671 -0,03 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,386894 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,879524 -2,21 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046790 -1,94 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091229 -1,88 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,328500 -1,80 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 15,114163 -1,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,500235 -0,72 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,763293 -0,60 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,110954 -0,52 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050939 -0,49 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033142 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,158907 -0,14 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028211 -0,04 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055556 -0,02 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,749176 -0,02 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019273 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,746935 -1,25 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,517443 -1,13 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,854447 -0,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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