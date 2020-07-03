Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599142
|-0,26
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237663
|-0,21
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,870718
|-0,15
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850504
|-0,15
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|121,070624
|-0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,719947
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,012972
|-0,72
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,616036
|-0,71
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,518321
|-0,70
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052248
|-0,58
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028206
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055340
|-0,74
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032739
|-0,73
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,093357
|-0,73
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,108836
|-0,72
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,037761
|-0,72