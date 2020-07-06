Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845912 -0,54 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026669 -0,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596683 -0,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236696 -0,41 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,607842 -0,38 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,971172 -0,46 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,847580 -0,31 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,041225 -0,26 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,624156 -0,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019727 -0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,722784 -1,84 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046380 -1,65 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090462 -1,61 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,098355 -1,59 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,725718 -1,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050966 -1,01 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,764889 -0,94 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,310406 -0,77 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,531898 -0,63 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,128784 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,066491 -0,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,652071 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)