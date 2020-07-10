Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587524
|-0,39
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835360
|-0,39
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233664
|-0,33
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,660259
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,808777
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008144
|-2,37
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,861576
|-0,59
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,016790
|-0,37
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,993427
|-0,32
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,030271
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,474855
|-3,33
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,209564
|-3,22
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,075996
|-2,86
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,083834
|-2,84
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029026
|-2,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,306642
|-3,40
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,577200
|-2,04
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,129293
|-1,50
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,097474
|-1,41
|HSBC Portföy Değ. Fon
|112,360819
|-1,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,787414
|-3,50
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,166848
|-2,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,601495
|-2,35
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,061926
|-0,38
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025216
|-0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,661958
|-0,77
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,276994
|-0,54
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,777158
|-0,26