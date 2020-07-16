Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039388
|-0,30
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032452
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,187674
|-0,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056121
|-0,17
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,076299
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,010180
|-1,56
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036261
|-1,26
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020261
|-0,90
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029379
|-0,20
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,024740
|-0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,093489
|-1,82
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,094286
|-1,60
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,414500
|-1,34
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045248
|-1,19
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088353
|-1,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,491128
|-2,17
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,791111
|-0,51
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,400182
|-0,36
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,022903
|-0,30
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052185
|-0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,643975
|-0,37
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,543586
|-0,37
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,031547
|-0,37
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,219846
|-0,36
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053196
|-0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095052
|-0,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,110796
|-0,38
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,089567
|-0,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033309
|-0,38
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043514
|-0,38