Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF657,588249-0,09 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026606-0,03 İş Portföy Orta Vad. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF657,588249-0,09
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026606-0,03
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu120,110879-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008327-0,67
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,072124-0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,030643-1,27
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,062726-1,08
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu104,211945-0,73
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,091866-0,60
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,081268-0,49
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,029330-0,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,025094-0,39
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,651809-0,14
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,852258-0,08
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,206441-0,05
Global Md Portföy Katılım Fonu1,055197-0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF35,287747-0,34
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF39,796131-0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
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