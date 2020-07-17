Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,588249 -0,09 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026606 -0,03 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,110879 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008327 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072124 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030643 -1,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062726 -1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,211945 -0,73 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091866 -0,60 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081268 -0,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029330 -0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025094 -0,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,651809 -0,14 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,852258 -0,08 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,206441 -0,05 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,055197 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 35,287747 -0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,796131 -0,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)