Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033096
|-0,57
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190528
|-0,47
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,057147
|-0,44
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039844
|-0,33
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,394942
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,046977
|-1,26
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020545
|-0,66
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029413
|-0,44
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,072038
|-0,22
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,898243
|-0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,093000
|-2,45
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041756
|-1,79
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,048925
|-1,60
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,061951
|-1,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|103,141940
|-1,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,500274
|-3,02
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,093121
|-0,48
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,403101
|-0,36
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,541123
|-0,24
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,529960
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028184
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|32,667126
|-0,12