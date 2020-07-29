Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588015
|-1,42
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056554
|-1,14
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233595
|-1,09
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833700
|-1,00
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032878
|-0,91
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,883811
|-1,41
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,049192
|-0,92
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,063553
|-0,70
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,045793
|-0,60
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,998813
|-0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,207879
|-5,23
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,097636
|-4,98
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,655457
|-4,66
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,707338
|-4,48
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040681
|-4,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,508242
|-3,90
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,097474
|-2,35
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,755144
|-2,32
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,310550
|-2,04
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051429
|-1,98
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,278324
|-2,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,726793
|-1,95
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,967918
|-1,75
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,101312
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019314
|-0,05