Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584519
|-0,59
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232769
|-0,35
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,830778
|-0,35
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|175,678012
|-0,25
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,605814
|-0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081053
|-3,09
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041508
|-3,01
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,366236
|-2,91
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064685
|-2,25
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066112
|-2,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,019356
|-1,28
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,734071
|-1,20
|HSBC Portföy Değ. Fon
|111,565077
|-1,04
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,307638
|-0,94
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051065
|-0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,266320
|-0,53
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,718448
|-0,48
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,093093
|-0,39
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,602212
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|35,124571
|-0,65