Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055081 -2,77 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,184455 -2,37 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,350763 -1,78 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,346893 -1,69 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,328015 -1,17 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008525 -0,64 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,876839 -0,60 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,047667 -0,45 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,509138 -0,36 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,998816 -0,27 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063615 -1,65 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031891 -1,51 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049424 -1,48 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,070111 -1,24 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080104 -1,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,495679 -1,15 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,009049 -1,14 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,506974 -0,96 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,526857 -0,90 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,722732 -0,65 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,710521 -0,46 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,874845 -0,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025436 -0,25 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,697493 -0,07 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,974286 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 34,125643 -2,84 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,801509 -0,04 TEB Portföy Altın Fonu 0,104367 -0,02 Ak Portföy Altın Fonu 0,098310 -0,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,053370 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)