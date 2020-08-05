Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,075527
|-1,76
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032288
|-1,73
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051418
|-1,59
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,750132
|-1,54
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025369
|-0,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,033019
|-0,62
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,866526
|-0,55
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,064734
|-0,37
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,891748
|-0,23
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,655517
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,137045
|-4,80
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,213313
|-4,29
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038657
|-3,90
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,074786
|-3,82
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|13,567056
|-3,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,388175
|-4,74
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,684136
|-2,24
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090516
|-2,24
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,094814
|-2,23
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,162681
|-2,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,882359
|-4,66
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,638227
|-4,23
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,176065
|-4,16
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,969291
|-3,54
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,077984
|-0,77