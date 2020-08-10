Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 690,554671 -1,31 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,562691 -0,88 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225523 -0,81 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025780 -0,80 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,049015 -0,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,948210 -5,18 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033583 -0,53 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069079 -0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027625 -0,77 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,655947 -0,07 İş Portföy Tema Değ. Fon 0,026757 -0,05 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,638325 -0,04 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020264 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 41,805213 -2,08 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,305527 -1,91 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,295704 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:11

Kaynak: AA

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